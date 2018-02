Arsenal, where Armenian midfielder Henrikh Mkhitaryan plays, will compete with Milan in the 1/8 finals of the Europa League.

The other pairs were the following:

Lazio (ITA) v Dynamo Kyiv (UKR)

Leipzig (GER) v Zenit (RUS)

Atlético Madrid (ESP) v Lokomotiv Moskva (RUS)

CSKA Moskva (RUS) v Lyon (FRA)

Marseille (FRA) v Athletic Club (ESP)

Sporting CP (POR) v Plzeň (CZE)

Dortmund (GER) v Salzburg (AUT)

AC Milan (ITA) v Arsenal (ENG)